Fortaleza segue sem vencer equipes das três principais divisões do Brasil em 2024

O Fortaleza segue sem vencer equipes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro em 2024. Diante do Vitória–BA, neste sábado, 23, na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, o Tricolor do Pici perdeu por 1 a 0 e ampliou a sequência negativa enfrentando clubes das três principais divisões do Brasil. Na temporada, o time de Juan Pablo Vojvoda disputou sete partidas contra adversários que disputarão as séries A, B e C, registrando quatro empates e três derrotas. O aproveitamento do Leão é de 19%. Os empates foram contra Ferroviário, Ceará, Sport e Botafogo-PB, enquanto as derrotas aconteceram para CRB, Ceará e Vitória.