Marcelo Paz viaja ao Paraguai para acompanhar sorteio do Fortaleza na Sul-Americana

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz viajou para Assunção, no Paraguai, na madrugada desta segunda-feira, 18, para representar o clube e acompanhar o sorteio da Copa Sul-Americana. Atual vice-campeão do torneio, o Tricolor do Pici poderá dividir a chave com clubes tradicionais do continente, como Boca Juniors e Racing, ambos da Argentina.

Em vídeo divulgado no Instagram, Paz brincou que vai “desejar que seja um grupo bem difícil para que dê a zica reversa e venha um grupo mais tranquilo”. Ainda na gravação, o dirigente celebrou a boa atuação da equipe diante do Maracanã no último domingo, pela semifinal do Campeonato Cearense, e enfatizou que as pessoas dentro do clube estão lutando pelo bem e crescimento do Fortaleza.