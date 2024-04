Sorteio da fase de grupos da Sul-Americana define chave do Fortaleza nesta segunda, 18

Taça da Copa Sul-Americana Crédito: Staff Images/ CONMEBOL

Como o regulamento da Sula não permite duelo de equipes do mesmo país na fase de grupos, o time cearense poderá ter quatro possibilidades de adversário vindo do pote 1, todos da Argentina: Boca Juniors-ARG, Racing-ARG, Defensa y Justicia-ARG ou Lanús-ARG. Do pote 3, com exceção do Cuiabá e Belgrano-ARG, a chave do Fortaleza pode contar com Universidad Católica-EQU, Universidad César Vallejo-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Nacional Potosí-BOL, Racing-URU ou Sportivo Ameliano-PAR. Já do pote 4, as possibilidades são o Real Tomayapo-BOL, Alianza Valledupar-COL, Deportivo Garcilaso-PER, Rayo Zuliano-VEN, Nacional-PAR, Always Ready-BOL ou Sportivo Trinidense-PAR. Há neste pote, ainda, o RB Bragantino, mas pelo regulamento o time paulista não pode figurar no grupo tricolor.