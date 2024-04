Clássico-Rei: Fortaleza terá quatro possíveis desfalques para o confronto; confira

O defensor Emanuel Brítez também é uma peça a menos para o Leão, o jogador não será relacionado para o Clássico por cumprir suspensão automática após levar cartão amarelo nas três últimas partidas. No jogo de ida da semifinal do Cearense, Brítez também havia sido desfalque por suspensão.

O próximo compromisso do Fortaleza é nesta quarta-feira, 20, às 21h30min, na Arena Castelão contra o Ceará . Para a partida, válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste , o Tricolor do Pici chega com alguns desfalques.

Em relação aos pendurados da equipe, somente o zagueiro Tomás Cardona vai para o confronto sem poder levar cartão.

Jogadores feridos voltam a jogar

Na última partida pela Copa do Brasil, diante do Retrô, o Fortaleza contou com a volta do zagueiro Titi e do lateral Gonzalo Escobar, principais feridos após o ataque. Dudu, também voltou a integrar o elenco há uma semana, após se recuperar do episódio.