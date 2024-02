Governo Federal e Ministério do Esporte repudiam atentado contra ônibus do Fortaleza

"Recebemos com indignação a notícia do ataque ao ônibus que levava os jogadores e a comissão técnica do time cearense. A violência do ato atinge não apenas a equipe do Fortaleza, mas toda a comunidade esportiva e a sociedade como um todo."

Em nota, os órgãos lamentaram o ocorrido e expressaram solidariedade aos jogadores, comissão técnica e dirigentes do Leão do Pici.

O Governo Federal, através do Ministério do Esporte, repudiou veementemente o atentado promovido por torcedores do Sport contra o ônibus do Fortaleza na madrugada desta quinta-feira, 22 , na Região Metropolitana de Recife (PE).

"Expressamos nossa solidariedade aos jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes do Fortaleza que foram diretamente afetados por esse lamentável incidente. A violência não tem lugar no esporte, e é dever de todos os envolvidos na promoção do esporte repudiar energicamente atos como este."

Além disso, o Ministério também comunicou que irá reforçar a investigação para que os responsáveis pelo atentado sejam identificados e punidos.

"Instamos as autoridades competentes a investigarem de forma rigorosa e célere esse atentado, identificando os responsáveis e aplicando a justiça necessária. A punição aos culpados é necessária também para reforçar a mensagem de que a violência não será tolerada em nosso ambiente esportivo."

Confira a nota oficial na íntegra:

