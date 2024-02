Retrô-PE avança na Copa do Brasil e aguarda vencedor de Fluminense-PI x Fortaleza

De virada, o Retrô-PE venceu o Manauara-AM por 2 a 1, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. Com o triunfo, o time pernambucano aguarda o desfecho do duelo entre Fluminense-PI e Fortaleza para conhecer seu próximo rival na competição nacional.

O Fortaleza entra em campo pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira, 29, para encarar o Fluminense-PI no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). A bola rola às 20 horas e, além da classificação, o jogo também vale uma premiação milionária para o Tricolor do Pici: R$ 1,4 milhão.

