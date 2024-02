Fortaleza acerta contratação do meia Gabriel Martins, destaque do Aster na Copinha

O Fortaleza começou a reforçar sua equipe sub-20 para a sequência da temporada de 2024. Para isso, o tricolor já fez a primeira movimentação e contratou, em definitivo, o meia Gabriel Martins, destaque do Aster na Copa São Paulo de Futebol Júnior que foi titular em todos os jogos e marcou contra Cruzeiro e Flamengo, além da boa atuação no jogo que eliminou o Palmeiras do torneio.

Foram dois gols marcados – contra Cruzeiro, na fase de grupos, e Flamengo nas quartas –, e uma assistência na terceira e última rodada da fase inicial ante o Sport. Além das participações diretas, o atleta chamou atenção pela alta rotatividade e ousadia em tentar chutes de fora da área. Também era uma peça importante na recomposição e por vezes caia também para o lado esquerdo do campo.

O Aster foi fundado no dia 27 de março de 2023 e é clube-empresa comandado pelo Grupo Aster, responsável também pela gestão do Aster Brasil, equipe do Espírito Santo, fundada em 2019, que disputa a segunda divisão do Campeonato Capixaba. O projeto tem o objetivo de formar atletas e, inicialmente, trabalhará com equipes das categorias sub-9 até o sub-20. No entanto, posteriormente, a agremiação pretende disputar competições profissionais.

O Fortaleza passou da primeira fase na Copinha em primeiro lugar, eliminou o Inter com um sonoro 4 a 0 na sequência e foi eliminado para o CRB-AL na terceira fase. Depois da competição, o escrete vermelho-azul-e-branco aproveitou cinco jogadores que, no mínimo, treinam com a equipe principal.

Kervin Andrade e Kauan, que estavam no elenco da Copinha, tem se tornado frequentes entre onzena tricolor titular em 2024. O meia Amorim não recebeu minutos, mas tem sido relacionado em muitas partidas. O atacante Iarley foi comprado em definitivo pelo clube e está regularizado para estrear quando Vojvoda desejar. Já o zagueiro Geilson viajou para o seu primeiro jogo na noite desta quarta-feira, 21, contra o Sport, na Copa do Nordeste.