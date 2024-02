Entenda argumentação de Ceará, Fortaleza e Sport por reconhecimento de título nacional

Os representantes argumentam que o Torneio Norte–Nordeste, realizado entre 1968 e 1970 pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), dava vaga ao Torneio dos Campeões da CBD, criado pela entidade para reunir os campeões do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Taça de Prata), do Norte–Nordeste, do Centro-Sul e da Taça Brasil. A competição seria disputada no formato de quadrangular, com o vencedor da competição sendo considerado o campeão do país.

Membros do departamento jurídico de Ceará , Fortaleza e Sport se reuniram na última segunda-feira, 5, em Recife–PE, para a oficialização da parceria para o reconhecimento do Torneio Norte–Nordeste como título brasileiro.

A Taça dos Campeões da CBD, entretanto, só teve uma edição disputada, em 1969, com o Grêmio Maringá, campeão do Centro-Sul de 1968, vencendo o Santos, campeão do Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1968, na final. O Sport, campeão do Norte-Nordeste de 1968, também participou do certame, enquanto o Botafogo, campeão da Taça Brasil de 1968, se recusou a participar por falta de datas disponíveis no calendário e pela recusa da CBD de enviar um representante à Libertadores da América.

Os clubes preparam dossiê para apresentar ao presidente Ednaldo Rodrigues, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pelos presidentes Evandro Carvalho e Mauro Carmélio, da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e Federação Cearense de Futebol (FCF), respectivamente, em reunião a ser realizada neste mês, em data a ser confirmada.

O Ceará, por exemplo, possui, entre as provas, a narração dos gols do clube no Torneio Norte–Nordeste, a taça da competição conquistada em 1969, além da bola do certame. Fortaleza e Sport também possuem estudo completo para o reconhecimento do título.

Em breve, Ceará, Fortaleza e Sport divulgarão a “Carta Recife”, com as alegações dos clubes para o reconhecimento do Norte-Nordeste como título brasileiro.

Reconhecimento do Robertão

Em 2010, a CBF reconheceu o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, torneio realizado em paralelo com o Norte-Nordeste, como Campeonato Brasileiro. A competição, realizada entre 1967 e 1970, teve três campeões: Palmeiras (duas vezes), Santos e Fluminense. Os clubes são considerados pela entidade como legítimos conquistadores do Brasileirão na unificação.

Reconhecimento do Torneio dos Campeões de 1937

Em 2023, a CBF reconheceu mais uma competição como Campeonato Brasileiro: o Torneio dos Campeões de 1937, que teve o Atlético-MG como campeão.