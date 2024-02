Paz confirma negociação para venda de David da Hora ao Coritiba por R$ 4 milhões

“Eu confirmo a negociação do David da Hora. Falta botar no papel, né? Mas eu confirmo. E os valores são 4 milhões de reais por 50% dele”, contou Paz. Vale destacar que David da Hora chegou sem custos de aquisição ao Leão em 2022 após se desvincular do Metalist Kharkiv, da Ucrânia, e ficar livre no mercado.

O CEO da SAF do Fortaleza , Marcelo Paz , confirmou que o atacante David da Hora está sendo vendido ao Coritiba por R$ 4 milhões, referente à 50% dos direitos econômicos do jogador. Faltam apenas detalhes para a concretização do negócio.

Assim, o Tricolor do Pici tem um alto lucro com a venda do atacante, que sequer chegou a estrear na equipe principal do clube. Inicialmente, o atleta foi contratado para compor o plantel sub-23 do Fortaleza e na última temporada atuou por empréstimo no Juventude, onde participou da campanha do acesso à Série A.

No Jaconero, David da Hora protagonizou boas atuações. Foram 42 jogos, sete gols marcados e cinco assistências. O desempenho chamou atenção do Coritiba, que inicialmente acertou o empréstimo do atacante junto ao Fortaleza, mas optou por adquiri-lo em definitivo posteriormente.