Adversários pela Copa do Nordeste, Sport tem quatro atletas com passagens pelo Fortaleza

Lucas Lima, ex-Fortaleza, disputa a temporada 2024 pelo Sport Crédito: Divulgação / Sport

O Sport recebe o Fortaleza nesta quarta-feira, 21, às 21h30min (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata–PE, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, com o elenco recheado de ex-atletas do Tricolor do Pici e outros com passagens pelo futebol cearense. O volante Felipe, o meio-campista Lucas Lima e os atacantes Romarinho e Gustavo Coutinho registram passagens recentes pelo Fortaleza. Os dois últimos, inclusive, foram adquiridos em definitivo pelo Leão da Ilha nesta temporada. No elenco do Sport ainda há o volante Fabinho e o atacante Zé Roberto, que tiveram passagem pelo Ceará.