Machuca cresce de produção e assume protagonismo do Fortaleza nos clássicos em 2024

Contratado por mais de R$ 11 milhões, o argentino chegou para substituir Moisés, que à época havia sido negociado com o Cruz Azul, do México, mas não conseguiu se firmar, sendo pouco acionado como titular pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

O desempenho do ponta-esquerda, inclusive, tem chamado atenção do torcedor, que o cobrava por uma melhor performance. Em seis partidas disputadas no ano, Machuca igualou o número de gols marcados em 2023, quando disputou 22 confrontos.

O atacante Imanol Machuca assumiu o protagonismo do Fortaleza nos clássicos de 2024. Após marcar o tento de empate contra o Ferroviário nos acréscimos do 2° tempo, o argentino de 24 anos voltou a ser destaque no Clássico-Rei, diante do arquirrival Ceará, ao ser responsável pelo gol da virada — a partida, porém, terminou empatada por 3 a 3 .

Contra o Ceará, o ponta-esquerda entrou na vaga de Moisés no retorno para o 2° tempo e mudou o rumo do confronto, registrando 15 passes certos, uma finalização, um cruzamento, três assistências para finalização e três faltas recebidas. Pelo desempenho, Machuca recebeu nota 7,3 da plataforma Footstas, ficando atrás apenas do atacante Aylon, do Ceará, que recebeu nota 7,4.

A fluidez apresentada por Imanol no Clássico-Rei, atacando o Ceará por todo o campo ofensivo, sem ficar estático no lado esquerdo, elevou a performance do atleta, que pode ganhar a posição de titular nas próximas partidas, principalmente em virtude do desempenho abaixo de Moisés, principal concorrente para o posto de ponta-esquerda.

“Machuca pode jogar por dentro e por fora, acho que fez uma segunda parte que praticamente mudou o jogo”, disse Juan Pablo Vojvoda, em coletiva de imprensa pós-jogo.