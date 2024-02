Ídolo e capitão do Fortaleza, Tinga marca quarto gol em Clássico-Rei na carreira

O lateral-direito foi o responsável por iniciar a reação do Tricolor no Clássico-Rei. Ele fez o primeiro gol do Leão no embate contra o Ceará

O Leão saiu atrás no placar, levou 2 a 0 no primeiro tempo e reagiu surpreendentemente na segunda etapa. Tinga marcou o primeiro gol da retomada do Tricolor no confronto.

Tinga marcou o quarto gol de sua carreira em um Clássico-Rei, no duelo contra o Ceará disputado nesse sábado, 17, no Castelão. Ídolo e capitão do Fortaleza , o camisa 2 foi responsável por iniciar a reação do Tricolor contra o maior rival.

Em seguida, o Fortaleza conseguiu virar o duelo com gols de Kauan e Machuca. Nos acréscimos, Saulo Mineiro, do Ceará, deixou tudo igual marcando de pênalti e selando o empate em 3 a 3.

Tinga: retrospecto em Clássico-Rei

Ao longo da carreira, o capitão tricolor enfrentou o Ceará em 35 oportunidades, com retrospecto de 14 vitórias, 14 derrotas e nove empates. A última vez que Tinga havia marcado em Clássico-Rei foi em jogo válido pela Série A de 2021. Na ocasião, o Fortaleza perdeu por 3 a 1 e Tinga fez o único gol tricolor.



Experiente em jogos contra o arquirrival do Tricolor, Tinga possui uma história positiva nos confrontos. No jogo de volta da final do Cearense 2023, o camisa 2 deu a assistência para o gol do Calebe, que garantiu o pentacampeonato inédito ao Leão do Pici.

Nos jogos da final do Estadual 2020, o capitão fez história ao se sagrar como único jogador do Fortaleza a fazer gols em finais de Clássico-Rei. Durante a primeira disputa da final, Fortaleza e Ceará empatavam com 1 a 1 no placar, e aos 91 minutos de jogo o zagueiro marcou o gol que selaria a vitória tricolor. Já no jogo de volta da decisão, Tinga abriu o placar aos 61 minutos e fez o único tento da partida.

Na final do Cearense 2015, o jogador foi novamente decisivo ao dar o passe para o gol de Cassiano, aos 93 minutos da partida. Com a assistência de Tinga, o Fortaleza foi campeão diante do rival.