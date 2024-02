Ex-Ceará, Juliano Camargo é demitido do Guarani após derrota para Portuguesa

O Guarani anunciou na noite deste domingo, 18, o desligamento de Juliano Camargo, ex-Ceará, do cargo de superintendente de futebol. O anúncio, feito por meio de nota oficial, veio após a derrota de 1 a 0 para a Portuguesa no Campeonato Paulista. Com o revés, o Bugre se tornou o último colocado do grupo B do Paulistão, com apenas cinco pontos somados em nove partidas.

O posto deixado por Juliano Camargo será provisoriamente assumido pelo diretor técnico do clube, Danilo Silva. Junto à demissão de Juliano, o clube paulistano anunciou também a saída do auxiliar técnico Rodrigo Leitão e o afastamento do CEO do clube, Ricardo Moisés.