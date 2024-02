Vina elogia empate eletrizante entre Fortaleza e Ceará pelo Cearense: "Clássico-Rei de verdade"

Ex-jogador do Ceará, o meia Vina enalteceu o empate em 3 a 3 no Clássico-Rei deste sábado, 17, válido pelo Campeonato Cearense. Através das redes sociais, o jogador elogiou o nível da partida, que contou com virada e pênalti no último lance.

"Clássico-Rei de verdade! Parabéns", escreveu o jogador, que agora defende o Al-Hazm, da Arábia Saudita.