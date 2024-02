Castilho e Kauan se destacam em primeiro Clássico-Rei de 2024

Ainda que tenha saído dos pés de Saulo Mineiro o empate do Alvinegro de Porangabuçu nos minutos finais de partida, quem fez a maior diferença em campo com a camisa do Ceará, por exemplo, foi o meia Guilherme Castilho.

O empate em 3 a 3 entre Fortaleza e Ceará no primeiro Clássico-Rei de 2024, pelo Campeonato Cearense , teve múltiplos protagonistas. Em uma partida eletrizante, com expulsões e reviravoltas, Vovô e Leão viveram o gosto de vitórias parciais e até mesmo de viradas e, nesse enredo desenhado nos 90 minutos de bola rolando, muitos jogadores tiveram destaque.

Com uma boa atuação do camisa 99, o Vovô abriu 2 a 0 no placar ainda no primeiro tempo, quando Castilho cedeu assistência para os dois gols alvinegros, marcados por Matheus Felipe e Aylon.

Para além das assistências, Castilho foi quem melhor povoou o meio de campo do Ceará, dando consistência ao estilo de jogo aplicado pelo técnico Vagner Mancini de contragolpes.

Do lado tricolor, a tônica da partida poderia ter ficado com Machuca, que entrou em campo no momento em que o jogo se desenhou melhor para o Tricolor do Pici na segunda etapa.

Mas quem roubou a cena foi o jovem de 18 anos Kauan, que entrou na segunda etapa para sacudir o Castelão.

O atleta, que substituiu a joia venezuelana, Kervin Andrade, pagou pela aposta feita pelo técnico técnico Juan Pablo Vojvoda ao colocá-lo em campo. Aos 22 minutos, com um belo chute de fora da área, ele foi o responsável por deixar tudo igual no marcador para o Leão do Pici, que ainda chegaria a somar uma virada antes de sofrer o empate nos acréscimos.

O gol marcado no Clássico-Rei foi o primeiro de Kaun no profissional do Fortaleza. Após o duelo, o meio-campista celebrou bastante o feito.