Sem sustos, Fortaleza vence River-PI por 3 a 1 no Castelão pela Copa do Nordeste

Dominante em toda a partida, o Fortaleza bateu o River-PI na noite desta quarta-feira, 14. Atuando na Arena Castelão, o Leão do Pici venceu o time piauiense por 3 a 1 em jogo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Pikachu, Galhardo e Kervin marcaram para a equipe leonina, enquanto Guilherme Escuro descontou para o Galo.

Com o resultado positivo, o Tricolor de Aço chegou aos seis pontos somados no certame regional e segue na luta pelo topo da tabela do Grupo B. A equipe volta a campo no sábado, 17, diante do arquirrival Ceará, pela quinta rodada do Campeonato Cearense.

Fortaleza 3x1 River-PI - O jogo

Com time modificado em relação ao último jogo contra o CRB, disputado no último domingo, 11, o Fortaleza iniciou a partida com certa dificuldade em infiltrar na defesa adversária e acabou focando suas tentativas de ataque pelo lado direito, com Yago Pikachu.