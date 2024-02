Kuscevic fala sobre disputa na zaga e exalta Fortaleza: "Queria estar aqui o quanto antes"

“A disputa do posto é normal. Em um time competitivo sempre tem dois ou três jogadores em cada posição e isso é melhor para todo mundo. Em praticamente todos os times que eu estive, tive que disputar posição com um grande zagueiro. É parte do futebol competir, mas sempre de forma muito leal. Acho Brítez um grande jogador e tem experiência, então vou ajudar ele, aprender com ele e competir de forma sã”, falou o chileno, que foi emprestado ao Fortaleza pelo Coritiba até o fim da temporada.

O zagueiro chileno Benjamín Kuscevic foi apresentado no Centro de Excelência Alcides Santos na tarde desta terça-feira, 13. Na oportunidade, o defensor comentou sobre a disputa pela titularidade com o argentino Emanuel Brítez.

Zagueiro de ofício, o chileno disse não ter problemas para cobrir outras posições defensivas em campo, quando necessário. Atuante pela direita, Kuscevic também cobre o lado esquerdo e se diz um jogador versátil.

“Em mais de uma oportunidade na minha carreira tive que fazer a lateral. Para mim não tem problema nenhum, eu estou sempre à disposição da comissão técnica”, afirmou.

Regularizado no BID, o defensor chileno está apto para estrear pelo Fortaleza nesta quarta-feira, 14, na partida contra o River-PI, no Castelão, pela Copa do Nordeste.

Kuscevic vem treinando com o restante do elenco tricolor desde o último sábado, 10. Ele esteve no banco de reservas no jogo contra CRB, em Maceió, no domingo.

“Me senti muito bem recebido desde que eu cheguei. Minha decisão foi muito fácil na hora de dizer onde eu ia jogar, tive companheiros que jogaram aqui, todo mundo me falou muito bem do clube e da estrutura. Fortaleza é um clube que eu conheço, já joguei contra e sei que é muito forte, difícil de ganhar, está sendo muito competitivo. Então na hora que eu soube da opção de poder jogar aqui, pressionei meu agente, queria estar aqui o quanto antes. Estou muito feliz e espero corresponder dentro de campo”, disse Kuscevic.