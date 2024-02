Vojvoda reprova atuação do Fortaleza no Clássico das Cores: "Abaixo do nosso nível"

Técnico argentino se mostrou insatisfeito com a atuação do Tricolor e falou em melhorias na transição ofensiva

“Jogamos abaixo do nosso nível, encontramos uma partida complicada com um adversário difícil. Aconteceu em todas as partidas que tivemos até o momento: atacar em pouco espaço, 20, 30 metros, e defender 70 metros. Então é algo que temos que corrigir. Não tivemos bom nível tanto individual quanto coletivamente", afirmou o argentino.

Com dificuldades de se impor ofensivamente frente ao Tubarão da Barra, o Fortaleza foi inoperante durante boa parte do jogo. A respeito disso, o técnico argentino reconheceu os problemas enfrentados pelo time.

Mesmo após buscar o empate diante do Ferroviário na noite dessa quarta-feira, 7, o Fortaleza teve um rendimento abaixo do esperado pela torcida tricolor. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a partida e demonstrou insatisfação com o repertório apresentado pela equipe do Pici dentro de campo.

“No primeiro tempo acho que necessitávamos de uma pressão alta, por que o resultado indicava isso. Estávamos perdendo de 1 a 0, nossos ajustes defensivos não eram corretos, havia muito espaço. Acho que essa foi uma dificuldade quanto a poder circular a bola e furar esse bloco. É difícil, mas temos qualidade para poder superar essa situação”, completou.

Além do desempenho do Leão do Pici, o técnico argentino comentou acerca da rodagem que vem promovendo no elenco neste início de temporada. De acordo com o treinador, testar o plantel com diferentes possibilidades é uma boa maneira de entrosar a equipe.

“Necessitamos rodar o elenco. Ano passado fizemos o mesmo, a princípio, e depois acho que conseguimos uma estabilidade. Hoje o time não foi do nível que esperávamos, lógico, mas havia jogadores importantes dentro de campo”, disse Vojvoda.

Mesmo com o resultado indesejado, Vojvoda considerou a evolução do elenco tricolor em campo ao longo da partida e, sobretudo, após as mudanças feitas no segundo tempo. “Luquinhas, cada vez o vejo melhor. Hoje entrou o Machuca que não vinha jogando, foi bom para a confiança dele conseguir o gol de empate. Acho que fiz boas intervenções, o Kervin está entrando também. Temos jogadores experientes que vão responder no momento em que precisarmos deles."