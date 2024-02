Machuca volta a marcar um gol pelo Fortaleza após quase quatro meses

A última vez em que o camisa 39 do Tricolor de Aço assinalou um tento ocorreu no dia 8 de outubro de 2023, quando a equipe bateu o América-MG por 3 a 2

Autor do gol do empate entre Fortaleza e Ferroviário, o atacante Imanol Machuca encerrou um jejum incômodo na noite desta quarta-feira, 7, no Estádio Presidente Vargas. Isso porque o argentino não balançava as redes pelo Leão do Pici há quase quatro meses.

A última vez em que o camisa 39 do Tricolor de Aço assinalou um tento ocorreu no dia 8 de outubro de 2023, quando a equipe bateu o América-MG por 3 a 2 em jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Na oportunidade, o ponta foi o autor do segundo gol leonino no duelo.