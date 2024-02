Rolim Machado é o novo presidente do Conselho de Administração da SAF Fortaleza

José Rolim Machado assume a presidência do Conselho de Administração da SAF do clube após a renúncia de Geraldo Luciano

Em nota oficial publicada na noite de ontem, 5, o Fortaleza divulgou novos nomes que irão compor o Conselho Administrativo do Fortaleza EC SAF e o Conselho Fiscal do clube. As decisões foram tomadas por meio de reunião virtual entre os membros do Conselho Deliberativo. Os novos conselheiros foram aprovados por unanimidade.

Com as mudanças, o empresário José Rolim Machado, que ocupava o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração (CAD), foi eleito para a presidência após a renúncia de Geraldo Luciano.

Bruno Cals e Elias Leite também tiveram seus nomes aprovados para o Conselho de Administração.