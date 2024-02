Seis cambistas foram detidos no Castelão antes do jogo entre Fortaleza e América-RN

Todos os cambistas foram autuados em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) como réus confessos e encaminhados para o Juizado do Torcedor para audiência. Segundo descrito no site Jusbrasil, o TCO é um registro de um fato tipificado como infração de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes de menor relevância que tenham pena máxima de até dois anos de cerceamento de liberdade ou multa.

Em comunicado oficial, o Fortaleza divulgou que seis cambistas foram detidos na Arena Castelão antes do início da partida contra o América-RN, pela estreia dos clubes na Copa do Nordeste de 2024. As pessoas foram conduzidas para a delegacia do estádio e 98 ingressos e uma cortesia foram apreendidos.

O estatuto do torcedor prevê que a venda de ingressos acima do valor estipulado no bilhete é crime, situação corriqueira na prática do cambismo. Segundo o Art. 41-G, fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para venda por preço superior ao estampado no bilhete pode resultar em pena de dois a quatro anos de reclusão e multa. (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).



“O Clube é favorável ao reconhecimento facial na Arena Castelão para coibir pessoas com más condutas de frequentar uma praça de esportes feita para lazer e entretenimento. O Fortaleza Esporte Clube agradece o suporte dos órgãos de segurança envolvidos e repudia a venda de ingressos por cambistas, o que prejudica o Clube e os seus torcedores”, escreveu o Tricolor do Pici no comunicado.