Ex-Fortaleza, Robson é destaque no Coritiba com quatro gols em quatro jogos

Paulista de 32 anos lidera a artilharia do clube no Campeonato Paranaense. Ele marcou contra PSTC, São Joseense, Londrina e Operário Ferroviário

O atacante Robson, ex-Fortaleza, segue como principal destaque ofensivo do Coritiba em 2024. Após marcar 14 gols em 2023, o paulista de 32 anos lidera a artilharia do clube no Campeonato Paranaense, com quatro gols marcados em quatro partidas.

Robson marcou contra PSTC, São Joseense, Londrina e Operário Ferroviário. Neste período, o atleta ainda distribuiu uma assistência. Sendo assim, ao lado de Serginho, do Maringá, lidera o quesito “participações em gols”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atacante está entre os principais ídolos recentes do Coritiba, estando disputando a 4ª temporada pelo clube paranaense. Entre 2019 e 2020, antes de se transferir para o Fortaleza, atuou em 67 partidas pelo Coxa, registrando 20 gols e quatro assistências.