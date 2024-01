Vojvoda irá promover mudanças no Fortaleza diante do Barbalha; veja provável escalação

Equipes se enfrentam neste domingo, 28, às 17h30min, no Arena Romeirão, pela segunda rodada do Campeonato Cearense

O Fortaleza iniciou a temporada na vitória diante do Horizonte pelo Campeonato Cearense sem grandes mudanças no time escalado por Vojvoda. Para o jogo deste domingo, às 17h30min, na Arena Romeirão, contra o Barbalha, o baixo número de alterações deve permanecer.

Com uma entorse no tornozelo direito, o atacante Thiago Galhardo segue fora dos relacionados. Durante a semana, o atleta treinou separado do restante do elenco, focado especialmente na recuperação da lesão.

Lucas Sasha, que foi substituído na primeira partida, não é preocupação pois já fez atividades com o restante do grupo durante a semana, mas o jogador não deverá ser titular. Na vaga dele, o treinador argentino deverá escalar Zé Welison. Outra mudança será ainda promovida na equipe. Na defesa, Bruno Pacheco voltará a titularidade na vaga que foi ocupada por Escobar na rodada passada.