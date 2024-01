Com lesão, Thiago Galhardo desfalca Fortaleza na estreia do Campeonato Cearense

Para a posição, o treinador do Leão do Pici conta apenas com Juan Martín Lucero, titular da posição. Na reserva, os atacantes disponíveis são: Yago Pikachu, Pedro Rocha e Imanol Machuca

O atacante Thiago Galhardo não estará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense 2024. Com entorse no tornozelo, o atleta está tratando a lesão com o departamento médico.

Para a posição, o treinador do Leão do Pici conta apenas com Juan Martín Lucero, titular da posição. Na reserva, os atacantes disponíveis são: Yago Pikachu, Pedro Rocha e Imanol Machuca.

Além de Galhardo, quem também está fora do duelo contra o Horizonte, neste sábado, 20, na Arena Castelão, é o volante Hércules, ainda em período pós-operatório da lesão ligamentar no joelho esquerdo.