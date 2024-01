STJD marca julgamento do Santos por confusões em jogo contra o Fortaleza

O jogo foi realizado no dia 6 de dezembro de 2023 e terminou com vitória de 2 a 1 para o Leão. O triunfo tricolor marcou o rebaixamento do Peixe para a Série B

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para o dia 31 de janeiro o julgamento do Santos pelas confusões que marcaram o jogo com o Fortaleza, na Vila Belmiro. O jogo foi realizado no dia 6 de dezembro de 2023 e terminou com vitória de 2 a 1 para o Leão.

Com o revés, o Peixe acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A queda gerou uma série de confusões no estádio alvinegro. Perto do fim da partida, bombas já começaram a ser estouradas pela torcida.