Como volante, Pochettino lidera estatísticas e se destaca na estreia do Fortaleza

A boa atuação de Pochettino traz perspectivas interessantes para essa nova função no meio-campo. Por ter jogado muito tempo como o “camisa 10” do Fortaleza, o jogador tem facilidade para auxiliar na construção ofensiva. Neste aspecto, por exemplo, o atleta foi, do elenco tricolor, o jogador que mais acertou passes: foram 93 no total e apenas três erros, ou seja, 96% de precisão.

Escalado como segundo volante contra o Horizonte , posição que deve se estabelecer na temporada de 2024, Pochettino correspondeu às expectativas. Embora o nível competitivo do jogo não tenha sido elevado, o argentino se portou bem em campo e foi um dos principais destaques do Fortaleza , sendo líder de diversas estatísticas, como passes certos, desarmes e interceptações.

No quesito finalização, Pochettino também figurou com alta participação. Ao todo, o meia arriscou três chutes, mas nenhum acertou a meta do goleiro adversário. A título de comparação, o venezuelano Kervin Andrade foi o destaque do fundamento, com três arremates corretos na baliza, seguido por Lucero, com duas.

Na fase defensiva, o Horizonte não proporcionou grandes problemas para o Leão, mas Pochettino correspondeu de forma positiva quando exigido. O argentino foi quem mais efetuou desarmes do time (2) e quem mais interceptou bolas (2).

Fortaleza 2x0 Horizonte: números de Pochettino no jogo

Passes certos: 93 (1º do Fortaleza)



Precisão nos passes (96%)



Posse de bola: 276 segundos (1º do Fortaleza)



Desarmes: 2 (1º do Fortaleza)



Interceptações: 2 (1º do Fortaleza)



Finalizações: 3

Fonte: Footstats