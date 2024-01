Vitória do Fortaleza sobre o Horizonte quebra tabu de quase nove anos entre as equipes

A última vez que escrete vermelho-azul-e-branco havia triunfado no confronto foi no dia 14 de fevereiro de 2015, ainda na fase de grupos do Estadual daquele ano

Na tarde do último sábado, 20, Fortaleza e Horizonte se enfrentaram, na Arena Castelão, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense de 2024. Na estreia, o Leão do Pici voltou a vencer o Galo do Tabuleiro após quase nove anos.

A última vez que escrete vermelho-azul-e-branco havia triunfado no confronto foi no dia 14 de fevereiro de 2015, ainda na fase de grupos do Estadual daquele ano, por 3 a 1. Naquela edição, o Fortaleza foi campeão no fim do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No intervalo de mais de oito anos, foram cinco jogos com vitórias do Horizonte, sendo três delas no Campeonato Cearense e duas na Copa Fares Lopes. O último duelo entre as equipes havia sido em 2019, quando o Tricolor ainda era treinado por Rogério Ceni. Na ocasião, o Galo venceu com um gol de Piska, que entrou no segundo tempo e fez seu primeiro jogo como profissional.