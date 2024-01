Destaque na Copinha, Kervin Andrade estreia com gol no profissional do Fortaleza

Destaque na Copinha deste ano com três gols e uma assistência, Kervin entrou aos 37 minutos da segunda etapa e foi muito participativo na reta final, aproveitando bem o tempo e campo. Além do gol, a jóia tricolor ainda conseguiu mais duas finalizações perigosas e foi importante na criação de jogadas.

"Estou muito feliz. Estive um tempo trabalhando por essa oportunidade e, graças a Deus, foi dada da melhor forma. Agradeço a todos pela boa oportunidade e graças a Deus pelo gol e vitória de hoje”, comentou a jóia leonina ao término de sua estreia no profissional do Leão do Pici.

O Fortaleza triunfou ante o Horizonte, por 2 a 0, na tarde deste sábado, 20, na Arena Castelão. Na ocasião, o segundo tento do Tricolor foi anotado pelo meia venezuelano Kervin Andrade, de 18 anos, que entrou na segunda etapa e sacramentou a vitória do escrete vermelho-azul-e-branco.

Na oportunidade, o camisa 77 assumiu o posto de Calebe faltando oito minutos para o término do tempo regulamentar e atuou como meia, sua posição de origem.

Enquanto esteve na base do Leão, já atuou como segundo volante, meia, segundo atacante e ponta pelos dois lados. Na copinha, fez todas as partidas como ponta esquerda.

No Tricolor, Kervin possui contrato de empréstimo junto ao Deportivo La Guaira-VEN até julho de 2024, tendo opção de compra ao final, que deve ser executada pelo Fortaleza.

Antes de chegar ao Leão do Pici, Kervin figurou na lista dos 20 meias-atacantes mais promissores do planeta de acordo com o CIES, um observatório de futebol que pesquisa as categorias de base. O atleta, nascido em 2005, também é tratado como o melhor jogador da próxima geração venezuelana, principalmente após o destaque no Torneio de Toulon de 2023, competição que reúne jogadores entre 17 a 23 anos.