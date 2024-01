Fortaleza promove encontro de TUF e JGT e torcidas entram em acordo de paz

Marcelo Paz e Tinga se reuniram com representantes da TUF e JGT para selar paz Crédito: João Moura / Fortaleza EC

O Fortaleza realizou, na tarde desta sexta-feira (19), um encontro entre a Irmandade Tricolor (JGT) e a Torcida Unida do Fortaleza (TUF), a fim de selar a paz entre as duas torcidas, que protagonizaram diversos confrontos e brigas generalizadas entre si durante o último ano. Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, e Tinga, capitão da equipe, participaram do momento. De acordo com a nota oficial divulgada pelo Fortaleza, os representantes de ambas torcidas organizadas firmaram um acordo de paz para promover o bem do clube e devolver a tranquilidade a todos os demais torcedores. "O Fortaleza espera que este seja o marco de uma nova relação entre as organizadas e que o futebol volte a ser instrumento de paz, união e alegria", diz trecho do comunicado. Outro assunto de debate no encontro foi sobre o sistema de reconhecimento facial na Arena Castelão, mecanismo que passará a ser utilizado na praça esportiva a partir desta temporada com o intuito de auxiliar na segurança dos torcedores. Os presidentes das duas torcidas organizadas declararam apoio à implementação.