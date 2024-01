"Muito feliz e honrado de poder estar aqui", diz Santos em seu primeiro treino no Fortaleza

O arqueiro recém-chegado demonstrou estar motivado para o ano de 2024 na equipe cearense, tratando como uma honra defender as cores do escrete vermelho-azul-e-branco

“Um clube que tem crescido muito no cenário nacional e internacional”, foi como o goleiro definiu o Fortaleza, que ainda relatou que tal crescimento foi um dos motivos que lhe fez olhar com “muito carinho” o que foi oferecido pelo Leão do Pici.

O arqueiro recém-chegado demonstrou estar motivado para o ano de 2024 na equipe cearense, tratando como uma honra defender as cores do escrete vermelho-azul-e-branco. “Fico muito feliz e honrado de poder estar aqui, espero retribuir da melhor maneira possível”, relatou Santos.

Na tarde desta segunda-feira, 15, o goleiro Santos realizou o seu primeiro treinamento no Pici como goleiro do Fortaleza . Em vídeo divulgado pelo Tricolor, o novo camisa 23 comentou acerca de sua visão quanto ao clube no cenário nacional e reforçou a difícil disputa pela titularidade na temporada.

O Fortaleza conta, atualmente, com quatro goleiros para 2024. Além de Santos, que realizou o seu primeiro treinamento, o plantel tem João Ricardo, titular da equipe na temporada anterior; Maurício Kozlinski e Bruno Guimarães.

“Uma posição muito difícil, muito disputada, onde venho disputar com grandes goleiros”, comentou o camisa 23 sobre a disputa saudável na meta tricolor prevista para a temporada. O goleiro finalizou passando um recado para a torcida do Fortaleza: “Torcedor do Leão, eu estou chegando muito feliz e muito motivado com a oportunidade de defender essas cores”.

O anúncio do goleiro aconteceu no último sábado, dia 13 de janeiro. Antes defendendo as cores do Flamengo desde 2022, o arqueiro chegou ao Pici com um contrato de três temporadas. Aos 33 anos, o jogador estava na reserva do clube carioca e não fazia parte dos planos do técnico Tite.