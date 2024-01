Fortaleza enfrenta o Internacional pela segunda fase da Copinha e busca classificação

A tabela da segunda fase foi detalhada na tarde desta quarta-feira, 10. Antes da definição oficial, a previsão era de que o jogo ocorresse às 18 horas, mas a adaptação ocorreu para 15 horas por conta da iluminação do local da partida. O duelo terá transmissão da Cazé TV, no YouTube.

Após conquistar a classificação na liderança de seu grupo com três vitórias sobre Castanhal, CRB e VOCEM, o Fortaleza agora tem pela frente o Internacional pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O confronto ocorre na tarde desta sexta-feira, 12, às 15 horas, no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, em Assis-SP, onde o Tricolor realizou todos os confrontos do torneio até aqui.

Por sua vez, o Internacional venceu os dois primeiros confrontos, contra Santa Cruz e Velo Clube, mas ficou com a segunda colocação ao sofrer seu primeiro revés na competição, perdendo para o XV de Jaú, que venceu os três jogos. No certame, a equipe gaúcha marcou 9 gols e sofreu apenas três.

O setor ofensivo do Leão do Pici tem sido o destaque da equipe no torneio. Nomes como Kervin Andrade, com três tentos marcados e Amorim, com um gol anotado e duas assistências distribuídas, têm sido bem vistos pela torcida e observados pela diretoria do clube para utilização no elenco profissional.

Segundo o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, o Fortaleza deseja contar com pelo menos três atletas que estão disputando a Copinha na equipe profissional para a temporada de 2024. Dois destes citados devem ser os meias Kauan – que tem jogado de volante – e Amorim, que chegaram a ganhar poucos minutos na temporada anterior.

A terceira vaga ainda estaria em aberto, Iarley e Kervin são dois dos observados.Vale destacar que o novo diretor de futebol do Tricolor, Bruno Costa, tem acompanhado a campanha do “Leãozinho” de perto durante a Copinha, indo assistir os jogos presencialmente, e tem bom histórico com as categorias de base, inclusive na Seleção Brasileira.

O Fortaleza tenta igualar ou superar sua melhor campanha no torneio, que ocorreu na última edição, chegando nas quartas de final, quando foi eliminado para o Santos em um gol marcado pelo Alvinegro Praiano no 11° minuto dos acréscimos. Algumas peças de destaque do Leão, como Amorim e e Riquelme, seguiram para esta edição.