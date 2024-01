Fortaleza enfrenta o CRB buscando segunda vitória na Copinha

Após estrear com vitória sobre o Castanhal por 2 a 0, o Fortaleza se prepara para a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando enfrentará o CRB-AL, às 13 horas deste sábado, 6, no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, em Assis-SP, sede do tricolor na fase inicial.

Por sua vez, o CRB triunfou ante o VOCEM na última quarta-feira, 3, pelo placar de 2 a 1. Na última Copa São Paulo, a equipe alagoana sofreu três derrotas seguidas e foi eliminada ainda na fase de grupos. Na atual edição, o Galo da Praia buscam avançar de fase.

Nesta edição da Copinha, o escrete vermelho-azul-e-branco busca igualar ou superar sua melhor campanha no torneio, alcançada na edição anterior, quando chegou às quartas de final e por muito pouco não avançou para a semifinal.

“Alcançar e tentar bater a meta na Copa São Paulo. A gente sabe que é uma competição de tiro curto, então muita coisa pode acontecer. A ideia é chegar até às quartas e tentar passar isso”, disse o gerente de base leonino, Erisson Matias, em entrevista ao programa Esportes do Povo da Rádio O POVO CBN.

Dos 30 jogadores levados à Copinha, dois já tiveram experiência no profissional: Amorim e Kauan Rodrigues. O primeiro esteve em campo no jogo de volta contra o Águia de Marabá, na Copa do Brasil, e no duelo frente ao Estudiantes de Mérida-VEN, na Copa Sul-Americana. Já Kauan fez sua estreia diante do Red Bull Bragantino, no primeiro turno da Série A.

Próximos confrontos do Fortaleza na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha)