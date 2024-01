Alvo do Palmeiras, Caio Alexandre lidera número de passes certos do Fortaleza no Brasileirão 2023

O volante Caio Alexandre é um desejo do Palmeiras para 2024. Nesta última temporada, o jogador, que foi destaque do Fortaleza, liderou o número de passes da equipe equipe no Campeonato Brasileiro de 2023.

Pelo torneio nacional, o volante disputou 34 jogos, sendo 32 como titular. O camisa 8 foi o maior passador da equipe, com 1531 passes, sendo 1451 certos. Assim, tem uma média de 94,77% de acerto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em uma comparação com todos os outros 19 times do Brasileiro, ele é o 11° jogador com mais passes certos. Em primeiro, está o volante André, do Fluminense, que acertou 2168 passes.