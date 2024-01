Floresta e Fortaleza Sub-20 empatam sem gols em amistoso preparatório para a Copinha

Equipes se enfrentaram no CT Felipe Santiago, na Vila Manuel Sátiro, e irão estrear no torneio de base na próxima semana. O Lobo da Vila enfrenta o Ska Brasil, enquanto o Leão vai a campo diante do Castanhal-PA

Às vésperas do Ano-Novo, Floresta e Fortaleza entraram em campo em jogo treino neste sábado, 30, visando a finalização da preparação para a Copinha. Apesar da partida intensa, as equipes não balançaram as redes e finalizaram o embate em 0 a 0 no CT Felipe Santiago, na Vila Manuel Sátiro.

O Lobo da Vila utilizou o jogo também como um preparativo para a temporada 2024. No primeiro tempo, a equipe dona de casa utilizou o elenco profissional sob o comando do técnico Felipe Surian. No segundo tempo, entrou em campo o grupo Sub-20, do técnico Fábio Caponi, visando a Copinha. O Fortaleza usou a equipe de base durante toda a atividade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ambos os times viajam em breve para São Paulo, onde irão disputar a Copinha a partir da próxima semana. O Fortaleza estreia diante do Castanhal-PA, ás 15 horas, no dia 3 de janeiro de 2024, no Estádio Antônio Viana da Silva, em Assis, São Paulo. Já o Floresta entra em campo no dia 4 de janeiro, às 17h15min, no estádio Santana da Parnaíba, em Santana da Parnaíba, São Paulo.