"Vai ser muito dialogal", diz Alex Santiago sobre modelo de presidência no Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20.12.2023: Alex Santiago, presidente do Fortaleza, no estúdio do Trem Bala. Crédito: FÁBIO LIMA

Alex Santiago ainda destacou a trajetória como chefe do departamento de futebol do Fortaleza. O diretor listou as principais conquistas no Tricolor durante as últimas três temporadas, e ressaltou a forma própria de trabalhar. "Eu estou assumindo a presidência, mas há três anos estive chefiando o departamento de futebol do clube. Fomos pentacampeão cearense, bicampeão do Nordeste, levamos o clube duas vezes a Libertadores da América, vice-campeão da Copa Sul-Americana, três Séries A com o futebol sob meu comando dentro do G10. Então uma figura como eu, eu acho que tenho a minha forma de trabalhar. O que eu fiz dentro do futebol do Fortaleza mostra por si só essa minha característica."