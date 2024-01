"Continuar investindo para que 2024 seja melhor", afirma Paz sobre futebol feminino e base do Fortaleza

Convidado do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, desta quarta-feira, 20, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, comentou sobre o futebol feminino do clube e afirmou que o objetivo principal para 2024 na modalidade é conquistar o acesso à Série A1.

"No futebol feminino, a ideia é subir mesmo. A gente tem feito boas campanhas, mas estamos batendo na trave sempre na mesma fase. Que a gente encontre o melhor caminho, qualifique um pouco mais. Não vou falar de orçamento, pois está na peça orçamentária que será apresentada ao Conselho", declarou o profissional.