Marinho lamenta perda do título da Sula, mas reitera: "A gente vai chegar de novo"

O atacante Marinho, do Fortaleza, concedeu entrevista exclusiva ao Podcast Denilson Show, na última quinta-feira, 14, e comentou sobre a perda do título da Copa Sul-Americana 2023. Em sua fala, o camisa 12 do Leão salientou que o vice-campeonato serviu como "aprendizado" e garantiu que o time retornará à uma final de Sula nos próximos anos.

"(O título) Estava palpável. Criamos expectativas pelo trabalho. Eu tive um sonho em que a gente era campeão, eu cheguei no Fortaleza falando isso. Não estávamos nem nas quartas ainda. Mas acredito que tudo é aprendizado. Colocamos como meta que a gente vai chegar de novo. Não foi por acaso, a gente vai chegar de novo", disse.