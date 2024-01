Desejo de Vojvoda, Guilherme sinaliza intenção de permanecer no Fortaleza

Emprestado pelo Grêmio, atual contrato do atacante com o Leão vai até dezembro deste ano

Na temporada, Guilherme participou de 52 embates do Leão, com dez gols e seis assistências. Ele foi o artilheiro do clube na Copa Sul-Americana, somando quatro tentos. Em adendo, marcou três na Série A, um na Copa do Brasil e dois nas fases prévias da Copa Libertadores. Emprestado com opção de compra, espera-se que o jogador seja adquirido ou tenha o vínculo de empréstimo renovado.

O atacante Guilherme, que está emprestado pelo Grêmio-RS ao Fortaleza até dezembro deste ano, sinalizou a vontade de continuar no Fortaleza para 2024. Conforme apuração do Esportes O POVO , a permanência do atleta é um desejo do técnico Juan Pablo Vojvoda, que escalou o jogador como titular nos cinco últimos jogos de 2023.

Durante a sequência decisiva deste Brasileirão, quando o Fortaleza possuía chances de rebaixamento e brigava para assegurar vaga na Sula, Guilherme contribuiu com uma assistência para Thiago Galhardo no 2 a 2 contra o Palmeiras, além de ter marcado um gol na vitória por 2 a 1 contra o RB Bragantino-SP e outro no triunfo por 1 a 0 sobre o Goiás.

O pedido de Vojvoda é um reflexo da utilização do atacante no time, já que Guilherme foi titular nas últimas cinco partidas da temporada e, em duas dessas ocasiões, não chegou a ser substituído. O camisa 29 foi quem mais atuou no setor esquerdo do ataque tricolor.

Artilheiros do Fortaleza no ano

Com dez gols anotados em 52 partidas, Guilherme foi o quarto principal artilheiro do Fortaleza em 2023. A liderança na estatística ficou com o atacante Lucero, que balançou as redes em 24 oportunidades.

Depois dele e antes de Guilherme aparecem o atacante Thiago Galhardo (17 gols) e o ala-direito Yago Pikachu (13). O quinto lugar ficou com o atacante Romero (9).

Completam o top 10 o meia Calebe (6), o meia Pochettino (6), o atacante Moisés (5), o meia Hércules (5) e o meia Caio Alexandre (5).