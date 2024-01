Fortaleza encerra o Brasileirão com a sexta melhor média de público

Classificado para a Copa Sul-Americana por ter terminado o Campeonato Brasileiro na décima colocação, o Tricolor do Pici ficou entre as equipes que ajudaram a puxar essa média para cima. Em suas 19 partidas, que tiveram como palco a Arena Castelão e o Estádio Presidente Vargas, o Leão alcançou uma média de 32.787 torcedores.

De modo geral, a atual edição do Brasileirão foi a que obteve o melhor engajamento de público nos estádios nos últimos 40 anos. Neste ano, a média foi de 26.524 pagantes por jogo, número que supera a edição de 1983, que teve 22.953. Naquela época, porém, o torneio contava com menos jogos: eram 318 frente às 380 partidas de atualmente.

O Fortaleza foi abraçado pela sua torcida em 2023. Prova disso está na presença de público alcançada pelo Leão ao longo da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço encerrou sua participação no torneio nacional com a sexta melhor média de torcedores comparecendo aos seus jogos.

Ao todo, o Fortaleza levou 622.949 pessoas aos seus jogos realizados como mandante. Com isso, fica atrás somente de Flamengo, São Paulo, Corinthians, Bahia e Palmeiras, respectivamente em ordem decrescente. Para se ter ideia, apenas o Rubro-Negro carioca movimentou um total de 1.035.482 torcedores. Sua média de público em 19 partidas foi de 54.499.

As demais equipes à frente do Fortaleza ficaram com a seguinte média: São Paulo, 43.800 torcedores; Corinthians*, 38.393; Bahia, 36.480; e Palmeiras, 33.167. O Alvinegro Paulista chegou a disputar uma partida com portões fechados devido uma punição da Justiça Desportiva.

Apesar de aparecer entre as equipes com maiores médias de público no Brasileirão, o Fortaleza desaba na tabela quando o quesito é arrecadação. Mesmo com uma das melhores presenças de torcedores, o Leão figura como quinta menor renda de bilheteria do campeonato.

No somatório geral, o Tricolor registrou renda R$ 10.722.226 com a venda de bilhetes, calculando uma média de R$ 564.328 por partida. Nessa análise, abaixo do Leão ficam somente Santos, América-MG, Goiás e RB Bragantino – este último com os piores números: R$ 4.413.725 de renda total e média de R$ 232.301.

Dono da maior torcida do Brasil, o Flamengo aparece absoluto neste tópico também. Os seus mais de 1 milhão de torcedores presentes em suas partidas ajudaram a estabelecer a quantia de R$ 69.555.162 arrecadados em 19 partidas. Sua renda média foi de R$ 3.660.798.

Em outubro, O POVO Mais buscou mostrar os motivos que levam a renda do futebol cearense ser tão baixa diante dos demais clubes nacionais. O (baixo) preço cobrado nos ingressos e as políticas de aquisição de bilhetes por meio dos planos sócio-torcedor estão entre as possíveis explicações.