Casagrande elogia lealdade de Vojvoda ao Fortaleza

Walter Casagrande é o homenageado como personalidade nacional da 51ª edição da Noite das Personalidades Esportivas. Na premiação que ocorre nesta segunda-feira, 11, com transmissão do Youtube do O POVO, o ex-jogador de futebol elogiou o futebol cearense e destacou o trabalho de Vojvoda no Fortaleza, elogiando o argentino por permanecer no Leão após receber propostas de times do sudeste do Brasil.

"Trabalho do Vojvoda é espetacular e é muito interessante não só taticamente, na parte técnica, mas da personalidade. Ele recebeu convites de clubes grandes como Flamengo, ontem foi especulado por outras equipes do sudeste, mas ele não quis, ficou no Fortaleza. Ele acredita no projeto, vê que o trabalho dele está sendo bem reconhecido, tendo apoio e permaneceu", salientou Casagrande, que também palpitou que tentaria investir no argentino, ou no português Abel Ferreira, caso fosse presidente de algum clube de futebol.