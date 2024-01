Fortaleza perde para o Atlético-MG por 2 a 0 e se despede da Copinha Feminina sem vitória

O Fortaleza está fora da Copinha Feminina. As Leoas se despedem do torneio nacional após derrota diante do Atlético-MG neste domingo, 10, por 2 a 0, na Arena Ibrachina, em São Paulo. Os gols foram marcados no primeiro tempo da partida. Paola fez de pênalti aos 44 minutos, enquanto Júlia balançou as redes nos acréscimos para a equipe mineira.

Com o resultado, o Tricolor do Pici deixa a competição sem qualquer vitória. A equipe comandada por Igor Cearense disputou outros dois jogos, diante de Corinthians e Botafogo, respectivamente.

Na estreia, diante do Timão, as Leoas abriram o placar com Janyele e fizeram um bom primeiro tempo, mas não conseguiram sustentar o placar e tomaram uma virada. Contra o Botafogo, assim como diante do Atlético-MG, o grupo de Igor Cearense não chegou a balançar as redes e foi derrotado.