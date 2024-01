Abel Ferreira elogia torcida do Fortaleza por apoio ao time após vice da Sul-Americana

Treinador usou torcida do Tricolor como exemplo de que apoio em momentos adversos é importante no futebol

Atual campeão brasileiro com o Palmeiras, o técnico Abel Ferreira elogiou a torcida do Fortaleza em coletiva concedida nesta quinta-feira, 7, após ser premiado como o melhor treinador da Série A pela ESPN. Questionado se perdoaria os torcedores que não acreditaram no Alviverde em alguns momentos do certame, o profissional português acentuou que os jogadores merecem mais créditos com a torcida.

Foi na oportunidade em que Abel então destacou que gostaria que a equipe “seja um dia recebida como foi o Fortaleza após perder a Sul-Americana”, ressaltando que o apoio em momentos adversos é importante no futebol. Ele frisou ainda que espera poder disputar mais títulos com o Verdão, mas ao ser perguntando se fica no Porco, respondeu: "Acho que sim".

O Palmeiras conquistou o título do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira, 6, após empatar em 1 a 1 com o Cruzeiro fora de casa. O gol da equipe alviverde foi marcado por Endrick, destaque do torneio. Ao final do certame, oito brasileiros estão confirmados na Libertadores e seis na Copa Sul-Americana.