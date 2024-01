Fortaleza anuncia a saída de Fernando Miguel após dois anos no clube

Após o término de seu contrato, o atleta deixa o clube com 54 partidas jogadas e três títulos conquistados

O Fortaleza comunicou, na manhã desta terça-feira, a saída do goleiro Fernando Miguel da equipe. O goleiro, que esteve presente em 54 jogos do Leão do Pici nos últimos dois anos, deixa o tricolor após o termino de seu contrato.

Com a camisa do Fortaleza, o arqueiro foi campeão do Nordeste e bicampeão estadual. Em 2023, Fernando Miguel entrou em campo 27 vezes, jogando um total 2.351 minutos como titular e uma média inferior a um gol sofrido por jogo.