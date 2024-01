Com Sul-Americana garantida, Fortaleza visita o Santos na última rodada do Brasileirão

O Leão do Pici chega ao último confronto da Série A com os dois principais objetivos já alcançados: permanência e vaga em competição internacional. A bola rola às 21h30min desta quarta-feira, 6, na Vila Belmiro

A equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda chega ao último compromisso da temporada sem qualquer possibilidade de rebaixamento e com a vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana assegurada. O treinador argentino mantém o foco no duelo contra o Peixe e evita fazer projeções de elenco, neste momento, para o próximo ano.

Com a vida resolvida dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira, 6, de olho numa melhor colocação e premiação na Série A. O Leão do Pici vai até a Vila Belmiro, em São Paulo, para encarar o Santos, que ainda luta para permanecer na elite do futebol brasileiro, na última rodada da competição. A bola rola às 21h30min, em paralelo aos demais jogos, com exceção de Goiás e América-MG, já rebaixados.

“Ainda não pensamos na formação do elenco do próximo ano. Prefiro ser cauteloso e fechar esse campeonato contra o Santos. A partir daí, descansar e planejar o próximo ano com tranquilidade”, disse Vojvoda em coletiva após vitória contra o Goiás.

Em 10º na tabela, o Leão tem a chance de ganhar mais uma posição ao término do campeonato e aumentar a cota de premiação do Brasileirão.

Uma vitória contra o Santos pode render alguns milhões a mais para o cofre do Fortaleza, uma vez que cada posição acima na tabela de classificação rende um bônus maior de premiação. O Leão do Pici inicia a 38ª rodada na 10ª colocação com 51 pontos. A depender dos resultados, os cearenses podem terminar em 9º ou até mesmo em 12º.

"Claro que falta o último jogo, mas mentalmente estamos muito cansados. O preparo (físico) também, viajamos e jogamos muito. Sabemos da dificuldade que vai ser lá, eles estão vindo em uma pressão. Claro que depende só deles, mas eles vão torcer contra Bahia e Vasco porque vamos fazer de tudo para buscar a vitória. Queremos terminar entre os dez, isso é bom financeiramente para o clube", afirmou o lateral-direito e capitão do Tricolor, Tinga.

O Santos, por sua vez, chega ao confronto com a corda no pescoço, já que a diferença para a zona de rebaixamento é de apenas dois pontos. Nesta última rodada, o Peixe precisa vencer a partida para não depender de ninguém. Caso seja derrotado ou empate com o Fortaleza, o time paulista precisará torcer por tropeço do Vasco ou Bahia para permanecer na Série A.

Para este confronto, a comissão técnica do Leão terá apenas um desfalque: Thiago Galhardo, pelo acúmulo de cartões amarelos. O Alvinegro Praiano, por sua vez, tem uma lista maior de ausências: Joaquim, Rodrigo Fernández, Zabala, Felipe Jonatan, Alex, Alison e Sandry.