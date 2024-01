Fortaleza alcança marca de 400 pontos na era recente do Brasileirão

Guilherme marcou o gol da vitória tricolor Crédito: Davi Rocha/Especial para O Povo

Veja a pontuação do Fortaleza em todas as edições do Brasileirão na era dos pontos corridos 2003 - 49 pontos (23º - penúltimo)

2005 - 55 pontos (13º - total de 22 times)

2006 - 38 pontos (18º - total de 20 times)

2019 - 53 pontos (9º)

2020 - 41 pontos (16º)

2021 - 58 pontos (4º)

2022 - 55 pontos (8º)

2023* - 51 pontos (10º) *Ainda em andamento Com os 400 pontos somados, o Fortaleza é a quarta equipe nordestina de maior pontuação na era recente do Brasileirão, de acordo com levantamento do jornalista Cassio Zirpoli. Sport (500 pontos), Bahia (499) e Vitória (468) são os clubes a frente do Tricolor do Pici no ranking. O Ceará vem logo na sequência com 308 pontos.