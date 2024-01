Elenco do Fortaleza usa uniforme com escudo em braile no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual

O elenco do Fortaleza entrou em campo neste domingo, 3, contra o Goiás, na Arena Castelão, usando o escudo do uniforme adaptado em braile. Ação inclusiva ocorre em alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, celebrado neste mês de dezembro.

O jogo ganhou um tom especial por ser o último do Leão em casa nesta temporada. Com a vitória, o clube cearense chegou a 51 pontos e assumiu a 10ª posição. A festa de despedida no Castelão contou com mais de 50 mil pessoas.

Realizar ações sociais durante partidas é uma tradição do clube. Em novembro último, por exemplo, o Leão do Pici permitiu que torcedores trocassem 2kg de alimento não perecível por um ingresso na superior norte. Alimentos foram doados para o Programa Mesa Brasil Sesc, em prol do combate à fome.