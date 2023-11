Com 34 gols marcados, Fortaleza tem o quinto pior ataque da Série A de 2023

Técnico Juan Pablo Vojvoda conversa com jogadores em treino do Fortaleza no CT do Fluminense, no Rio de Janeiro Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Na campanha do Leão, o grande destaque em relação aos gols marcados é o argentino Lucero. O centroavante é o artilheiro da equipe na Série A, com oito tentos marcados, seguido por Thiago Galhardo e Yago Pikachu, com quatro. Um detalhe curioso é que Moisés, que deixou o clube no fim de maio, jogou somente seis partidas na Série A de 2023 e segue como o quarto maior goleador do time, com três bolas na rede. Pochettino, Pacheco, Romero, Machuca e Caio Alexandre possuem dois gols cada. Considerando a temporada inteira, o Fortaleza figura como um dos melhores ataques entre os times que disputam o Brasileirão. Ao todo, o time comandado por Vojvoda anotou 118 gols, sendo: Série A (34), Sul-Americana (28), Libertadores (5), Copa do Brasil (9), Copa do Nordeste (21) e Cearense (21).

Fortaleza mostra fragilidade defensiva e chega a 11 gols sofridos nos últimos seis jogos

A derrota do Fortaleza para o Flamengo neste domingo, 5, na Arena Castelão, ampliou a sequência de partidas sofrendo gols do Leão do Pici na temporada. Nos últimos seis jogos disputados, foram 11 gols sofridos, uma média de quase dois tentos por partida. A última vez que deixou uma partida sem sofrer gols foi há um mês, no dia 3 de outubro, contra o Corinthians, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Desde então, o clube foi vazado por América-MG, Vasco, Bahia, LDU-EQU, Atlético-MG e Flamengo.