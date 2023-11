Homenageado pelo Fortaleza, Vojvoda fala em permanência: "Eu pretendo continuar"

Treinador Juan Pablo Vojvoda foi homenageado pelo Fortaleza com o Leão de Ouro Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O treinador Juan Pablo Vojvoda foi homenageado pelo Fortaleza com o troféu Leão de Ouro, concedido a tricolores que contribuíram e contribuem com a história do Tricolor do Pici. A solenidade aconteceu na noite da última sexta-feira, 3, no Náutico Atlético Cearense, localizado no bairro Meireles, na Capital. >>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp Durante o discurso após receber a honraria, o treinador frisou seu desejo de continuar no comando da equipe. Ademais, o argentino afirmou estar emocionado com a homenagem.