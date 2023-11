Fortaleza x Flamengo marca o encontro de Vojvoda e Tite pela 1ª vez

O duelo entre Fortaleza e Flamengo neste domingo, 5, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão, marcará o inédito encontro entre o argentino Juan Pablo Vojvoda e Tite. Será a terceira vez do ex-técnico da Seleção Brasileira duelando contra o Tricolor do Pici em um reencontro após 17 anos.

Após iniciar sua trajetória no Fortaleza em maio de 2021 e conquistar bons desempenhos, Juan Pablo Vojvoda recebeu elogios de Tite. Em setembro do mesmo ano, o ex-técnico da Seleção Brasileira comentou sobre o encontro que teve com o argentino, para falar sobre tática e dificuldades da vida pessoal.

Na última temporada, com Tite se preparando para disputar a segunda Copa do Mundo com o Brasil, mais uma vez Juan Pablo Vojvoda foi tema em entrevista do treinador. Na época, havia uma discussão sobre trabalho de estrangeiro no país, com o gaúcho elogiando o desempenho do argentino à frente do Fortaleza.