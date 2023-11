Fortaleza tem 53% de aproveitamento contra o Flamengo como mandante

O último duelo entre as equipes ocorreu no dia 28 de setembro de 2022, quando o Leão venceu por 3 a 2 com gols de Pedro Rocha (2x) e Caio Alexandre

O último duelo entre as equipes ocorreu no dia 28 de setembro de 2022, quando o Fortaleza venceu por 3 a 2 com gols de Pedro Rocha (2x) e Caio Alexandre, em jogo válido pelo returno da Série A.



Casa cheia

No domingo, 5, inclusive, Fortaleza e Flamengo encontrarão uma Arena Castelão lotada. Isso porque, de acordo com a parcial divulgada pelo clube tricolor, 47.791 torcedores já garantiram presença no embate.

Deste número total, 14.661 ingressos foram comprados por torcedores do Rubro-Negro. Pelo lado do Fortaleza, 25.190 sócios confirmaram presença no confronto por meio de check-ins. A torcida do Leão também adquiriu 7.940 bilhetes.